سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 10.4822 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.079% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.238% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 10.5245 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 10.4573 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.362%.