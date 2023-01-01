Нигерийские найры в мавританские угии
Сконвертируйте NGN в MRU по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса NGN к MRU
1 NGN = 0.05203 MRU
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в мавританские угии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Мавританская угия / Нигерийская найра
|1 MRU
|19.21800 NGN
|5 MRU
|96.09000 NGN
|10 MRU
|192.18000 NGN
|20 MRU
|384.36000 NGN
|50 MRU
|960.90000 NGN
|100 MRU
|1921.80000 NGN
|250 MRU
|4804.50000 NGN
|500 MRU
|9609.00000 NGN
|1000 MRU
|19218.00000 NGN
|2000 MRU
|38436.00000 NGN
|5000 MRU
|96090.00000 NGN
|10000 MRU
|192180.00000 NGN