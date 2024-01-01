Nijerya nairasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile NGN → MRU çevirin

1.000 ngn
26,37 mru

1.00000 NGN = 0.02637 MRU

15:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563251.0778589.47521.454291.652760.9479118.3929
1 GBP1.1677811.25875104.4921.698371.930151.1069521.4798
1 USD0.927750.794439183.01271.349251.533390.8794517.0644
1 INR0.01117630.009570090.012046410.01625350.01847170.01059420.205564

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Nijerya nairasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Moritanya Ouguiyası
1 NGN0.02637 MRU
5 NGN0.13184 MRU
10 NGN0.26368 MRU
20 NGN0.52736 MRU
50 NGN1.31841 MRU
100 NGN2.63682 MRU
250 NGN6.59205 MRU
500 NGN13.18410 MRU
1000 NGN26.36820 MRU
2000 NGN52.73640 MRU
5000 NGN131.84100 MRU
10000 NGN263.68200 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Nijerya Nairası
1 MRU37.92440 NGN
5 MRU189.62200 NGN
10 MRU379.24400 NGN
20 MRU758.48800 NGN
50 MRU1896.22000 NGN
100 MRU3792.44000 NGN
250 MRU9481.10000 NGN
500 MRU18962.20000 NGN
1000 MRU37924.40000 NGN
2000 MRU75848.80000 NGN
5000 MRU189622.00000 NGN
10000 MRU379244.00000 NGN