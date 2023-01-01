نيراس نيجيري إلى أوقية موريتانية

تحويل NGN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٤٩٫٥١ mru

1.00000 NGN = 0.04951 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mauritanian Ouguiya
1 NGN0.04951 MRU
5 NGN0.24754 MRU
10 NGN0.49508 MRU
20 NGN0.99016 MRU
50 NGN2.47539 MRU
100 NGN4.95078 MRU
250 NGN12.37695 MRU
500 NGN24.75390 MRU
1000 NGN49.50780 MRU
2000 NGN99.01560 MRU
5000 NGN247.53900 MRU
10000 NGN495.07800 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / النيرة النيجيرية
1 MRU20.19880 NGN
5 MRU100.99400 NGN
10 MRU201.98800 NGN
20 MRU403.97600 NGN
50 MRU1009.94000 NGN
100 MRU2019.88000 NGN
250 MRU5049.70000 NGN
500 MRU10099.40000 NGN
1000 MRU20198.80000 NGN
2000 MRU40397.60000 NGN
5000 MRU100994.00000 NGN
10000 MRU201988.00000 NGN