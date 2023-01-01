نيراس نيجيري إلى أوقية موريتانية
تحويل NGN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / النيرة النيجيرية
|1 MRU
|20.19880 NGN
|5 MRU
|100.99400 NGN
|10 MRU
|201.98800 NGN
|20 MRU
|403.97600 NGN
|50 MRU
|1009.94000 NGN
|100 MRU
|2019.88000 NGN
|250 MRU
|5049.70000 NGN
|500 MRU
|10099.40000 NGN
|1000 MRU
|20198.80000 NGN
|2000 MRU
|40397.60000 NGN
|5000 MRU
|100994.00000 NGN
|10000 MRU
|201988.00000 NGN