100 أوقية موريتانية إلى نيراس نيجيري

تحويل MRU إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

100 mru
4,026.85 ngn

1.00000 MRU = 40.26850 NGN

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / النيرة النيجيرية
1 MRU40.26850 NGN
5 MRU201.34250 NGN
10 MRU402.68500 NGN
20 MRU805.37000 NGN
50 MRU2013.42500 NGN
100 MRU4026.85000 NGN
250 MRU10067.12500 NGN
500 MRU20134.25000 NGN
1000 MRU40268.50000 NGN
2000 MRU80537.00000 NGN
5000 MRU201342.50000 NGN
10000 MRU402685.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mauritanian Ouguiya
1 NGN0.02483 MRU
5 NGN0.12417 MRU
10 NGN0.24833 MRU
20 NGN0.49667 MRU
50 NGN1.24167 MRU
100 NGN2.48333 MRU
250 NGN6.20832 MRU
500 NGN12.41665 MRU
1000 NGN24.83330 MRU
2000 NGN49.66660 MRU
5000 NGN124.16650 MRU
10000 NGN248.33300 MRU