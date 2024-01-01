500 نيراس نيجيري إلى أوقية موريتانية

تحويل NGN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

500 ngn
12.32 mru

1.00000 NGN = 0.02464 MRU

Mid-market exchange rate at 05:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856371.0845589.89681.471031.663550.95780518.4524
1 GBP1.1677211.26645104.9741.717751.942561.1184521.5473
1 USD0.922050.789609182.88861.356351.533860.8831517.0139
1 INR0.01112390.009526140.012064410.01636350.01850510.01065470.205262

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mauritanian Ouguiya
1 NGN0.02464 MRU
5 NGN0.12322 MRU
10 NGN0.24643 MRU
20 NGN0.49287 MRU
50 NGN1.23217 MRU
100 NGN2.46434 MRU
250 NGN6.16085 MRU
500 NGN12.32170 MRU
1000 NGN24.64340 MRU
2000 NGN49.28680 MRU
5000 NGN123.21700 MRU
10000 NGN246.43400 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / النيرة النيجيرية
1 MRU40.57880 NGN
5 MRU202.89400 NGN
10 MRU405.78800 NGN
20 MRU811.57600 NGN
50 MRU2028.94000 NGN
100 MRU4057.88000 NGN
250 MRU10144.70000 NGN
500 MRU20289.40000 NGN
1000 MRU40578.80000 NGN
2000 MRU81157.60000 NGN
5000 MRU202894.00000 NGN
10000 MRU405788.00000 NGN