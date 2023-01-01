50 Nijerya nairasından Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile NGN → MRU çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Nijerya Nairası
|1 MRU
|20.24480 NGN
|5 MRU
|101.22400 NGN
|10 MRU
|202.44800 NGN
|20 MRU
|404.89600 NGN
|50 MRU
|1012.24000 NGN
|100 MRU
|2024.48000 NGN
|250 MRU
|5061.20000 NGN
|500 MRU
|10122.40000 NGN
|1000 MRU
|20244.80000 NGN
|2000 MRU
|40489.60000 NGN
|5000 MRU
|101224.00000 NGN
|10000 MRU
|202448.00000 NGN