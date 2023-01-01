1 Nijerya nairasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile NGN → MRU çevirin

1 ngn
0,05 mru

1.00000 NGN = 0.04940 MRU

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 MRU
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

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Çevrim kurları Nijerya Nairası / Moritanya Ouguiyası
1 NGN0.04940 MRU
5 NGN0.24698 MRU
10 NGN0.49395 MRU
20 NGN0.98791 MRU
50 NGN2.46977 MRU
100 NGN4.93954 MRU
250 NGN12.34885 MRU
500 NGN24.69770 MRU
1000 NGN49.39540 MRU
2000 NGN98.79080 MRU
5000 NGN246.97700 MRU
10000 NGN493.95400 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Nijerya Nairası
1 MRU20.24480 NGN
5 MRU101.22400 NGN
10 MRU202.44800 NGN
20 MRU404.89600 NGN
50 MRU1012.24000 NGN
100 MRU2024.48000 NGN
250 MRU5061.20000 NGN
500 MRU10122.40000 NGN
1000 MRU20244.80000 NGN
2000 MRU40489.60000 NGN
5000 MRU101224.00000 NGN
10000 MRU202448.00000 NGN