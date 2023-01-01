Нигерийские найры в македонские денары

Сконвертируйте NGN в MKD по реальному обменному курсу

1000 ngn
77.83 mkd

1.00000 NGN = 0.07783 MKD

Среднерыночный курс в 1:44 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса NGN к MKD

1 мин. назад 1 NGN → 0 MKD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861251.075789.14861.458541.676720.959118.5451
1GBP1.161111.249103.5111.693521.946851.1136121.5328
1USD0.929650.800641182.8751.35591.558720.891617.24
1INR0.01121720.009660820.012066410.01636080.01880810.01075840.208024

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Македонский денар
1 NGN0.07783 MKD
5 NGN0.38913 MKD
10 NGN0.77825 MKD
20 NGN1.55650 MKD
50 NGN3.89126 MKD
100 NGN7.78252 MKD
250 NGN19.45630 MKD
500 NGN38.91260 MKD
1000 NGN77.82520 MKD
2000 NGN155.65040 MKD
5000 NGN389.12600 MKD
10000 NGN778.25200 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Нигерийская найра
1 MKD12.84930 NGN
5 MKD64.24650 NGN
10 MKD128.49300 NGN
20 MKD256.98600 NGN
50 MKD642.46500 NGN
100 MKD1284.93000 NGN
250 MKD3212.32500 NGN
500 MKD6424.65000 NGN
1000 MKD12849.30000 NGN
2000 MKD25698.60000 NGN
5000 MKD64246.50000 NGN
10000 MKD128493.00000 NGN