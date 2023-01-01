نيراس نيجيري إلى دينار مقدوني

تحويل NGN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٧٥٫٣٤ mkd

1.00000 NGN = 0.07534 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دينار مقدوني
1 NGN0.07534 MKD
5 NGN0.37669 MKD
10 NGN0.75339 MKD
20 NGN1.50677 MKD
50 NGN3.76693 MKD
100 NGN7.53386 MKD
250 NGN18.83465 MKD
500 NGN37.66930 MKD
1000 NGN75.33860 MKD
2000 NGN150.67720 MKD
5000 NGN376.69300 MKD
10000 NGN753.38600 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / النيرة النيجيرية
1 MKD13.27340 NGN
5 MKD66.36700 NGN
10 MKD132.73400 NGN
20 MKD265.46800 NGN
50 MKD663.67000 NGN
100 MKD1327.34000 NGN
250 MKD3318.35000 NGN
500 MKD6636.70000 NGN
1000 MKD13273.40000 NGN
2000 MKD26546.80000 NGN
5000 MKD66367.00000 NGN
10000 MKD132734.00000 NGN