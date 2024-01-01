100 نيراس نيجيري إلى دينار مقدوني

تحويل NGN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

100 ngn
3.55 mkd

1.00000 NGN = 0.03545 MKD

Mid-market exchange rate at 05:28
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9219556.01520.789484134.45830.860517.013682.8548
1 EUR1.08465160.75690.856315145.8433.472818.453889.8685
1 PHP0.01785230.01645910.01409412.400380.5509310.3037321.47915
1 GBP1.266651.1677970.95171170.31139.089521.5503104.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دينار مقدوني
1 NGN0.03545 MKD
5 NGN0.17727 MKD
10 NGN0.35453 MKD
20 NGN0.70907 MKD
50 NGN1.77267 MKD
100 NGN3.54534 MKD
250 NGN8.86335 MKD
500 NGN17.72670 MKD
1000 NGN35.45340 MKD
2000 NGN70.90680 MKD
5000 NGN177.26700 MKD
10000 NGN354.53400 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / النيرة النيجيرية
1 MKD28.20600 NGN
5 MKD141.03000 NGN
10 MKD282.06000 NGN
20 MKD564.12000 NGN
50 MKD1410.30000 NGN
100 MKD2820.60000 NGN
250 MKD7051.50000 NGN
500 MKD14103.00000 NGN
1000 MKD28206.00000 NGN
2000 MKD56412.00000 NGN
5000 MKD141030.00000 NGN
10000 MKD282060.00000 NGN