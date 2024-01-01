5 نيراس نيجيري إلى دينار مقدوني

تحويل NGN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.18 mkd

1.00000 NGN = 0.03531 MKD

Mid-market exchange rate at 05:30
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.92256.01220.789546134.45830.861417.01482.8856
1 EUR1.0846160.75080.856345145.83333.472318.453489.8977
1 PHP0.01785320.016460710.0140962.400510.5509760.3037551.47978
1 GBP1.266551.1677570.94231170.29839.087521.5491104.979

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دينار مقدوني
1 NGN0.03531 MKD
5 NGN0.17654 MKD
10 NGN0.35308 MKD
20 NGN0.70616 MKD
50 NGN1.76541 MKD
100 NGN3.53082 MKD
250 NGN8.82705 MKD
500 NGN17.65410 MKD
1000 NGN35.30820 MKD
2000 NGN70.61640 MKD
5000 NGN176.54100 MKD
10000 NGN353.08200 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / النيرة النيجيرية
1 MKD28.32200 NGN
5 MKD141.61000 NGN
10 MKD283.22000 NGN
20 MKD566.44000 NGN
50 MKD1416.10000 NGN
100 MKD2832.20000 NGN
250 MKD7080.50000 NGN
500 MKD14161.00000 NGN
1000 MKD28322.00000 NGN
2000 MKD56644.00000 NGN
5000 MKD141610.00000 NGN
10000 MKD283220.00000 NGN