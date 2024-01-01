10 тысяч нигерийских найр в македонские денары

Сконвертируйте NGN в MKD по реальному обменному курсу

10 000 ngn
349,47 mkd

₦1,000 NGN = ден0,03495 MKD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03860,0536
Низкий0,03480,0348
В среднем0,03690,0393
Изменить-9.47%-34.82%
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Соотношение 1 NGN к MKD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к MKD составил 0,0386, а минимальный — 0,0348. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0369. Изменение курса NGN к MKD в процентном соотношении составило -9.47.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к MKD составил 0,0536, а минимальный — 0,0348. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0393. Изменение курса NGN к MKD в процентном соотношении составило -34.82.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Македонский денар
1 NGN0,03495 MKD
5 NGN0,17473 MKD
10 NGN0,34947 MKD
20 NGN0,69893 MKD
50 NGN1,74733 MKD
100 NGN3,49466 MKD
250 NGN8,73665 MKD
500 NGN17,47330 MKD
1000 NGN34,94660 MKD
2000 NGN69,89320 MKD
5000 NGN174,73300 MKD
10000 NGN349,46600 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Нигерийская найра
1 MKD28,61510 NGN
5 MKD143,07550 NGN
10 MKD286,15100 NGN
20 MKD572,30200 NGN
50 MKD1 430,75500 NGN
100 MKD2 861,51000 NGN
250 MKD7 153,77500 NGN
500 MKD14 307,55000 NGN
1000 MKD28 615,10000 NGN
2000 MKD57 230,20000 NGN
5000 MKD143 075,50000 NGN
10000 MKD286 151,00000 NGN