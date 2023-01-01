Нигерийские найры в тайские баты

Сконвертируйте NGN в THB по реальному обменному курсу

1000 ngn
48.26 thb

1.00000 NGN = 0.04826 THB

Среднерыночный курс в 1:48 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса NGN к THB

1 мин. назад 1 NGN → 0 THB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.075889.15581.458461.676480.959318.5461
1GBP1.1611711.24915103.5221.693471.946631.1139121.5346
1USD0.929550.800544182.8741.35571.558360.891717.2394
1INR0.01121630.009659780.012066510.01635860.0188040.01075970.208019

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Тайский бат
1 NGN0.04826 THB
5 NGN0.24132 THB
10 NGN0.48265 THB
20 NGN0.96530 THB
50 NGN2.41324 THB
100 NGN4.82649 THB
250 NGN12.06622 THB
500 NGN24.13245 THB
1000 NGN48.26490 THB
2000 NGN96.52980 THB
5000 NGN241.32450 THB
10000 NGN482.64900 THB
Обменные курсы Тайский бат / Нигерийская найра
1 THB20.71900 NGN
5 THB103.59500 NGN
10 THB207.19000 NGN
20 THB414.38000 NGN
50 THB1035.95000 NGN
100 THB2071.90000 NGN
250 THB5179.75000 NGN
500 THB10359.50000 NGN
1000 THB20719.00000 NGN
2000 THB41438.00000 NGN
5000 THB103595.00000 NGN
10000 THB207190.00000 NGN