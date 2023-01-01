نيراس نيجيري إلى بات تايلاندي

تحويل NGN إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٤٧٫٠٠ thb

1.00000 NGN = 0.04700 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / باهت تايلندي
1 NGN0.04700 THB
5 NGN0.23502 THB
10 NGN0.47003 THB
20 NGN0.94007 THB
50 NGN2.35017 THB
100 NGN4.70035 THB
250 NGN11.75087 THB
500 NGN23.50175 THB
1000 NGN47.00350 THB
2000 NGN94.00700 THB
5000 NGN235.01750 THB
10000 NGN470.03500 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / النيرة النيجيرية
1 THB21.27500 NGN
5 THB106.37500 NGN
10 THB212.75000 NGN
20 THB425.50000 NGN
50 THB1063.75000 NGN
100 THB2127.50000 NGN
250 THB5318.75000 NGN
500 THB10637.50000 NGN
1000 THB21275.00000 NGN
2000 THB42550.00000 NGN
5000 THB106375.00000 NGN
10000 THB212750.00000 NGN