50 نيراس نيجيري إلى بات تايلاندي

تحويل NGN إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

50 ngn
1.09 thb

₦1.000 NGN = ฿0.02189 THB

Mid-market exchange rate at 00:38
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NGN إلى THB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4350.763133.93948.78119.49183.934
1 EUR1.112162.750.849148.92754.2421.67293.326
1 PHP0.0180.01610.0142.3730.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.931175.4663.90325.534109.953

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / باهت تايلندي
1 NGN٠٫٠٢١٨٩ THB
5 NGN٠٫١٠٩٤٧ THB
10 NGN٠٫٢١٨٩٣ THB
20 NGN٠٫٤٣٧٨٦ THB
50 NGN١٫٠٩٤٦٦ THB
100 NGN٢٫١٨٩٣١ THB
250 NGN٥٫٤٧٣٢٧ THB
500 NGN١٠٫٩٤٦٥٥ THB
1000 NGN٢١٫٨٩٣١٠ THB
2000 NGN٤٣٫٧٨٦٢٠ THB
5000 NGN١٠٩٫٤٦٥٥٠ THB
10000 NGN٢١٨٫٩٣١٠٠ THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / النيرة النيجيرية
1 THB٤٥٫٦٧٦٤٠ NGN
5 THB٢٢٨٫٣٨٢٠٠ NGN
10 THB٤٥٦٫٧٦٤٠٠ NGN
20 THB٩١٣٫٥٢٨٠٠ NGN
50 THB٢٬٢٨٣٫٨٢٠٠٠ NGN
100 THB٤٬٥٦٧٫٦٤٠٠٠ NGN
250 THB١١٬٤١٩٫١٠٠٠٠ NGN
500 THB٢٢٬٨٣٨٫٢٠٠٠٠ NGN
1000 THB٤٥٬٦٧٦٫٤٠٠٠٠ NGN
2000 THB٩١٬٣٥٢٫٨٠٠٠٠ NGN
5000 THB٢٢٨٬٣٨٢٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 THB٤٥٦٬٧٦٤٫٠٠٠٠٠ NGN