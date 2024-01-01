ألف نيراس نيجيري إلى بات تايلاندي

تحويل NGN إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
21.89 thb

₦1.000 NGN = ฿0.02189 THB

Mid-market exchange rate at 00:37
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NGN إلى THB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4470.763134.11748.78219.4983.934
1 EUR1.112162.7640.849149.12554.24121.67193.326
1 PHP0.0180.01610.0142.3760.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.9461175.69363.90425.531109.953

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / باهت تايلندي
1 NGN٠٫٠٢١٨٩ THB
5 NGN٠٫١٠٩٤٥ THB
10 NGN٠٫٢١٨٨٩ THB
20 NGN٠٫٤٣٧٧٨ THB
50 NGN١٫٠٩٤٤٦ THB
100 NGN٢٫١٨٨٩٢ THB
250 NGN٥٫٤٧٢٣٠ THB
500 NGN١٠٫٩٤٤٦٠ THB
1000 NGN٢١٫٨٨٩٢٠ THB
2000 NGN٤٣٫٧٧٨٤٠ THB
5000 NGN١٠٩٫٤٤٦٠٠ THB
10000 NGN٢١٨٫٨٩٢٠٠ THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / النيرة النيجيرية
1 THB٤٥٫٦٨٤٦٠ NGN
5 THB٢٢٨٫٤٢٣٠٠ NGN
10 THB٤٥٦٫٨٤٦٠٠ NGN
20 THB٩١٣٫٦٩٢٠٠ NGN
50 THB٢٬٢٨٤٫٢٣٠٠٠ NGN
100 THB٤٬٥٦٨٫٤٦٠٠٠ NGN
250 THB١١٬٤٢١٫١٥٠٠٠ NGN
500 THB٢٢٬٨٤٢٫٣٠٠٠٠ NGN
1000 THB٤٥٬٦٨٤٫٦٠٠٠٠ NGN
2000 THB٩١٬٣٦٩٫٢٠٠٠٠ NGN
5000 THB٢٢٨٬٤٢٣٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 THB٤٥٦٬٨٤٦٫٠٠٠٠٠ NGN