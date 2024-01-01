10 тысяч нигерийских найр в тайские баты
Сконвертируйте NGN в THB по реальному обменному курсу
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|1 NGN в THB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0246
|0,0343
|Низкий
|0,0223
|0,0223
|В среднем
|0,0236
|0,0252
|Изменить
|-8.60%
|-34.38%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к THB
За последние 30 дней максимальный курс NGN к THB составил 0,0246, а минимальный — 0,0223. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0236. Изменение курса NGN к THB в процентном соотношении составило -8.60.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к THB составил 0,0343, а минимальный — 0,0223. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0252. Изменение курса NGN к THB в процентном соотношении составило -34.38.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в тайские баты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Тайский бат / Нигерийская найра
|1 THB
|44,48630 NGN
|5 THB
|222,43150 NGN
|10 THB
|444,86300 NGN
|20 THB
|889,72600 NGN
|50 THB
|2 224,31500 NGN
|100 THB
|4 448,63000 NGN
|250 THB
|11 121,57500 NGN
|500 THB
|22 243,15000 NGN
|1000 THB
|44 486,30000 NGN
|2000 THB
|88 972,60000 NGN
|5000 THB
|222 431,50000 NGN
|10000 THB
|444 863,00000 NGN