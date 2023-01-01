Нигерийские найры в иорданские динары

Сконвертируйте NGN в JOD по реальному обменному курсу

1 000 ngn
0,960 jod

1.00000 NGN = 0.00096 JOD

Среднерыночный курс в 1:43 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса NGN к JOD

1 мин. назад 1 NGN → 0 JOD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861251.075889.15691.458461.676090.959118.5438
1GBP1.161111.2492103.5271.693541.946251.1136121.5327
1USD0.929550.800512182.8751.35571.5580.891417.2372
1INR0.01121620.009659270.012066410.01635840.01879940.0107560.20799

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Иорданский динар
1 NGN0.00096 JOD
5 NGN0.00480 JOD
10 NGN0.00960 JOD
20 NGN0.01920 JOD
50 NGN0.04799 JOD
100 NGN0.09598 JOD
250 NGN0.23994 JOD
500 NGN0.47988 JOD
1000 NGN0.95976 JOD
2000 NGN1.91952 JOD
5000 NGN4.79880 JOD
10000 NGN9.59759 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Нигерийская найра
1 JOD1041.93000 NGN
5 JOD5209.65000 NGN
10 JOD10419.30000 NGN
20 JOD20838.60000 NGN
50 JOD52096.50000 NGN
100 JOD104193.00000 NGN
250 JOD260482.50000 NGN
500 JOD520965.00000 NGN
1000 JOD1041930.00000 NGN
2000 JOD2083860.00000 NGN
5000 JOD5209650.00000 NGN
10000 JOD10419300.00000 NGN