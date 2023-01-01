نيراس نيجيري إلى دينار أردني

تحويل NGN إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٠٫٩٢٣ jod

1.00000 NGN = 0.00092 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:42 UTC
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NGN إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.61341.43671.662380.964718.3599
1GBP1.1531411.2292102.181.656651.916881.1124321.1708
1USD0.93810.813537183.1271.347751.559450.90517.2232
1INR0.0112850.009786680.012029810.01621310.01875990.0108870.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدينار الأردني
1 NGN0.00092 JOD
5 NGN0.00461 JOD
10 NGN0.00923 JOD
20 NGN0.01845 JOD
50 NGN0.04613 JOD
100 NGN0.09226 JOD
250 NGN0.23065 JOD
500 NGN0.46129 JOD
1000 NGN0.92259 JOD
2000 NGN1.84518 JOD
5000 NGN4.61294 JOD
10000 NGN9.22588 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / النيرة النيجيرية
1 JOD1083.91000 NGN
5 JOD5419.55000 NGN
10 JOD10839.10000 NGN
20 JOD21678.20000 NGN
50 JOD54195.50000 NGN
100 JOD108391.00000 NGN
250 JOD270977.50000 NGN
500 JOD541955.00000 NGN
1000 JOD1083910.00000 NGN
2000 JOD2167820.00000 NGN
5000 JOD5419550.00000 NGN
10000 JOD10839100.00000 NGN