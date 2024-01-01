20 نيراس نيجيري إلى دينار أردني

تحويل NGN إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
0.009 jod

1.000 NGN = 0.0004680 JOD

Mid-market exchange rate at 03:11
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD1٠٫٩١٤٥٥٫٩٤٧٠٫٧٨١١٣٤٫٢٠٩٤٦٫٩٠٣١٦٫٦٧٦٨٣٫٠٦١
1 EUR١٫٠٩٤1٦١٫١٨١٠٫٨٥٥١٤٦٫٧٦٤٥١٫٢٩١٨٫٢٣٧٩٠٫٨٣١
1 PHP٠٫٠١٨٠٫٠١٦1٠٫٠١٤٢٫٣٩٩٠٫٨٣٨٠٫٢٩٨١٫٤٨٥
1 GBP١٫٢٨١٫١٧٧١٫٥٩٣1١٧١٫٧٤١٦٠٫٠١٩٢١٫٣٤١٠٦٫٢٨٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدينار الأردني
1 NGN٠٫٠٠٠٤٧ JOD
5 NGN٠٫٠٠٢٣٤ JOD
10 NGN٠٫٠٠٤٦٨ JOD
20 NGN٠٫٠٠٩٣٦ JOD
50 NGN٠٫٠٢٣٤٠ JOD
100 NGN٠٫٠٤٦٨٠ JOD
250 NGN٠٫١١٧٠١ JOD
500 NGN٠٫٢٣٤٠٢ JOD
1000 NGN٠٫٤٦٨٠٤ JOD
2000 NGN٠٫٩٣٦٠٧ JOD
5000 NGN٢٫٣٤٠١٨ JOD
10000 NGN٤٫٦٨٠٣٥ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / النيرة النيجيرية
1 JOD٢٬١٣٦٫٥٩٠٠٠ NGN
5 JOD١٠٬٦٨٢٫٩٥٠٠٠ NGN
10 JOD٢١٬٣٦٥٫٩٠٠٠٠ NGN
20 JOD٤٢٬٧٣١٫٨٠٠٠٠ NGN
50 JOD١٠٦٬٨٢٩٫٥٠٠٠٠ NGN
100 JOD٢١٣٬٦٥٩٫٠٠٠٠٠ NGN
250 JOD٥٣٤٬١٤٧٫٥٠٠٠٠ NGN
500 JOD١٬٠٦٨٬٢٩٥٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 JOD٢٬١٣٦٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 JOD٤٬٢٧٣٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 JOD١٠٬٦٨٢٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 JOD٢١٬٣٦٥٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN