10 نيراس نيجيري إلى دينار أردني

تحويل NGN إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

10 ngn
0.004 jod

1.00000 NGN = 0.00044 JOD

Mid-market exchange rate at 05:05
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221556.01470.789702134.45830.834317.014282.8913
1 EUR1.08445160.74510.85637145.81333.438318.45189.8915
1 PHP0.01785250.016462210.01409812.400410.5504680.3037451.47981
1 GBP1.26631.1677270.93141170.26439.045521.5451104.965

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدينار الأردني
1 NGN0.00044 JOD
5 NGN0.00219 JOD
10 NGN0.00438 JOD
20 NGN0.00877 JOD
50 NGN0.02191 JOD
100 NGN0.04383 JOD
250 NGN0.10957 JOD
500 NGN0.21913 JOD
1000 NGN0.43827 JOD
2000 NGN0.87653 JOD
5000 NGN2.19133 JOD
10000 NGN4.38266 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / النيرة النيجيرية
1 JOD2281.72000 NGN
5 JOD11408.60000 NGN
10 JOD22817.20000 NGN
20 JOD45634.40000 NGN
50 JOD114086.00000 NGN
100 JOD228172.00000 NGN
250 JOD570430.00000 NGN
500 JOD1140860.00000 NGN
1000 JOD2281720.00000 NGN
2000 JOD4563440.00000 NGN
5000 JOD11408600.00000 NGN
10000 JOD22817200.00000 NGN