Nijerya nairasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile NGN → JOD çevirin

1.000 ngn
0,467 jod

1.00000 NGN = 0.00047 JOD

15:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562651.0777589.46921.454261.652610.94791518.3957
1 GBP1.1678611.25865104.4871.698361.931.1070321.4834
1 USD0.92790.794502183.01481.349351.533390.8795517.0686
1 INR0.0111770.009570610.012046110.01625430.01847130.01059510.205609

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Ürdün Dinarı
1 NGN0.00047 JOD
5 NGN0.00234 JOD
10 NGN0.00467 JOD
20 NGN0.00935 JOD
50 NGN0.02336 JOD
100 NGN0.04673 JOD
250 NGN0.11682 JOD
500 NGN0.23364 JOD
1000 NGN0.46727 JOD
2000 NGN0.93455 JOD
5000 NGN2.33637 JOD
10000 NGN4.67274 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Nijerya Nairası
1 JOD2140.07000 NGN
5 JOD10700.35000 NGN
10 JOD21400.70000 NGN
20 JOD42801.40000 NGN
50 JOD107003.50000 NGN
100 JOD214007.00000 NGN
250 JOD535017.50000 NGN
500 JOD1070035.00000 NGN
1000 JOD2140070.00000 NGN
2000 JOD4280140.00000 NGN
5000 JOD10700350.00000 NGN
10000 JOD21400700.00000 NGN