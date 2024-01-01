1 тысяча нигерийских найр в иорданские динары
Сконвертируйте NGN в JOD по реальному обменному курсу
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|1 NGN в JOD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0005
|0,0007
|Низкий
|0,0004
|0,0004
|В среднем
|0,0005
|0,0005
|Изменить
|-7.73%
|-33.43%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к JOD
За последние 30 дней максимальный курс NGN к JOD составил 0,0005, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к JOD в процентном соотношении составило -7.73.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к JOD составил 0,0007, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к JOD в процентном соотношении составило -33.43.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в иорданские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Иорданский динар / Нигерийская найра
|1 JOD
|2 283,36000 NGN
|5 JOD
|11 416,80000 NGN
|10 JOD
|22 833,60000 NGN
|20 JOD
|45 667,20000 NGN
|50 JOD
|114 168,00000 NGN
|100 JOD
|228 336,00000 NGN
|250 JOD
|570 840,00000 NGN
|500 JOD
|1 141 680,00000 NGN
|1000 JOD
|2 283 360,00000 NGN
|2000 JOD
|4 566 720,00000 NGN
|5000 JOD
|11 416 800,00000 NGN
|10000 JOD
|22 833 600,00000 NGN