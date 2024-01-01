2 000 нигерийских найр в иорданские динары

Сконвертируйте NGN в JOD по реальному обменному курсу

2 000 ngn
0,876 jod

₦1,000 NGN = JD0,0004380 JOD

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0007
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00050,0005
Изменить-7.73%-33.43%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к JOD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к JOD составил 0,0005, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к JOD в процентном соотношении составило -7.73.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к JOD составил 0,0007, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к JOD в процентном соотношении составило -33.43.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Иорданский динар
1 NGN0,00044 JOD
5 NGN0,00219 JOD
10 NGN0,00438 JOD
20 NGN0,00876 JOD
50 NGN0,02190 JOD
100 NGN0,04380 JOD
250 NGN0,10949 JOD
500 NGN0,21898 JOD
1000 NGN0,43795 JOD
2000 NGN0,87590 JOD
5000 NGN2,18976 JOD
10000 NGN4,37951 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Нигерийская найра
1 JOD2 283,36000 NGN
5 JOD11 416,80000 NGN
10 JOD22 833,60000 NGN
20 JOD45 667,20000 NGN
50 JOD114 168,00000 NGN
100 JOD228 336,00000 NGN
250 JOD570 840,00000 NGN
500 JOD1 141 680,00000 NGN
1000 JOD2 283 360,00000 NGN
2000 JOD4 566 720,00000 NGN
5000 JOD11 416 800,00000 NGN
10000 JOD22 833 600,00000 NGN