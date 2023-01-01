Нигерийские найры в оманские риалы

Сконвертируйте NGN в OMR по реальному обменному курсу

1000 ngn
0.521 omr

1.00000 NGN = 0.00052 OMR

Среднерыночный курс в 1:47 UTC
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График изменения обменного курса NGN к OMR

1 мин. назад 1 NGN → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.075889.15691.458731.676880.959118.5458
1GBP1.1610411.2491103.5191.693721.9471.1135521.5334
1USD0.929550.800576182.8751.355951.558720.891517.2391
1INR0.01121620.009660050.012066410.01636140.01880810.01075720.208013

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

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Обменные курсы Нигерийская найра / Оманский риал
1 NGN0.00052 OMR
5 NGN0.00261 OMR
10 NGN0.00521 OMR
20 NGN0.01043 OMR
50 NGN0.02607 OMR
100 NGN0.05215 OMR
250 NGN0.13037 OMR
500 NGN0.26074 OMR
1000 NGN0.52149 OMR
2000 NGN1.04297 OMR
5000 NGN2.60743 OMR
10000 NGN5.21487 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Нигерийская найра
1 OMR1917.59000 NGN
5 OMR9587.95000 NGN
10 OMR19175.90000 NGN
20 OMR38351.80000 NGN
50 OMR95879.50000 NGN
100 OMR191759.00000 NGN
250 OMR479397.50000 NGN
500 OMR958795.00000 NGN
1000 OMR1917590.00000 NGN
2000 OMR3835180.00000 NGN
5000 OMR9587950.00000 NGN
10000 OMR19175900.00000 NGN