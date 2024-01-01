20 оманских риалов в нигерийские найры

Сконвертируйте OMR в NGN по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₦4 404 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к NGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NGN
1 OMR в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4 478,46004 478,4600
Низкий4 340,03004 091,0700
В среднем4 407,57504 289,7937
Изменение1.45%6.68%
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Соотношение 1 OMR к NGN

За последние 30 дней максимальный курс OMR к NGN составил 4 478,4600, а минимальный — 4 340,0300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4 407,5750. Изменение курса OMR к NGN в процентном соотношении составило 1.45.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к NGN составил 4 478,4600, а минимальный — 4 091,0700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4 289,7937. Изменение курса OMR к NGN в процентном соотношении составило 6.68.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Нигерийская найра
1 OMR4 403,55000 NGN
5 OMR22 017,75000 NGN
10 OMR44 035,50000 NGN
20 OMR88 071,00000 NGN
50 OMR220 177,50000 NGN
100 OMR440 355,00000 NGN
250 OMR1 100 887,50000 NGN
500 OMR2 201 775,00000 NGN
1000 OMR4 403 550,00000 NGN
2000 OMR8 807 100,00000 NGN
5000 OMR22 017 750,00000 NGN
10000 OMR44 035 500,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Оманский риал
1 NGN0,00023 OMR
5 NGN0,00114 OMR
10 NGN0,00227 OMR
20 NGN0,00454 OMR
50 NGN0,01135 OMR
100 NGN0,02271 OMR
250 NGN0,05677 OMR
500 NGN0,11355 OMR
1000 NGN0,22709 OMR
2000 NGN0,45418 OMR
5000 NGN1,13545 OMR
10000 NGN2,27090 OMR