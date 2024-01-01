10 тысяч нигерийских найр в оманские риалы

Сконвертируйте NGN в OMR по реальному обменному курсу

10 000 ngn
2,379 omr

₦1,000 NGN = ر.ع.0,0002379 OMR

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0004
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0003
Изменить-7.71%-33.46%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к OMR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к OMR составил 0,0003, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса NGN к OMR в процентном соотношении составило -7.71.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к OMR составил 0,0004, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса NGN к OMR в процентном соотношении составило -33.46.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Оманский риал
1 NGN0,00024 OMR
5 NGN0,00119 OMR
10 NGN0,00238 OMR
20 NGN0,00476 OMR
50 NGN0,01190 OMR
100 NGN0,02379 OMR
250 NGN0,05948 OMR
500 NGN0,11897 OMR
1000 NGN0,23793 OMR
2000 NGN0,47586 OMR
5000 NGN1,18966 OMR
10000 NGN2,37931 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Нигерийская найра
1 OMR4 202,90000 NGN
5 OMR21 014,50000 NGN
10 OMR42 029,00000 NGN
20 OMR84 058,00000 NGN
50 OMR210 145,00000 NGN
100 OMR420 290,00000 NGN
250 OMR1 050 725,00000 NGN
500 OMR2 101 450,00000 NGN
1000 OMR4 202 900,00000 NGN
2000 OMR8 405 800,00000 NGN
5000 OMR21 014 500,00000 NGN
10000 OMR42 029 000,00000 NGN