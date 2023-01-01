نيراس نيجيري إلى ريال عماني

تحويل NGN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
0.501 omr

1.00000 NGN = 0.00050 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:45 UTC
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NGN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662530.964418.362
1GBP1.15311.22925102.1841.656661.916961.1119621.172
1USD0.9380.813504183.1271.34771.559450.904617.2235
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621250.01875990.01088210.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال العماني
1 NGN0.00050 OMR
5 NGN0.00251 OMR
10 NGN0.00501 OMR
20 NGN0.01003 OMR
50 NGN0.02507 OMR
100 NGN0.05015 OMR
250 NGN0.12536 OMR
500 NGN0.25073 OMR
1000 NGN0.50146 OMR
2000 NGN1.00291 OMR
5000 NGN2.50728 OMR
10000 NGN5.01457 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / النيرة النيجيرية
1 OMR1994.19000 NGN
5 OMR9970.95000 NGN
10 OMR19941.90000 NGN
20 OMR39883.80000 NGN
50 OMR99709.50000 NGN
100 OMR199419.00000 NGN
250 OMR498547.50000 NGN
500 OMR997095.00000 NGN
1000 OMR1994190.00000 NGN
2000 OMR3988380.00000 NGN
5000 OMR9970950.00000 NGN
10000 OMR19941900.00000 NGN