10 ريال عماني إلى نيراس نيجيري

تحويل OMR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
40,892.80 ngn

ر.ع.1.000 OMR = ₦4,089 NGN

Mid-market exchange rate at 13:15
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OMR إلى NGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2091.5091.6520.94821.415
1 GBP1.1811.311110.0181.7811.951.11925.277
1 USD0.90.763183.8971.3581.4870.85319.275
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / النيرة النيجيرية
1 OMR٤٬٠٨٩٫٢٨٠٠٠ NGN
5 OMR٢٠٬٤٤٦٫٤٠٠٠٠ NGN
10 OMR٤٠٬٨٩٢٫٨٠٠٠٠ NGN
20 OMR٨١٬٧٨٥٫٦٠٠٠٠ NGN
50 OMR٢٠٤٬٤٦٤٫٠٠٠٠٠ NGN
100 OMR٤٠٨٬٩٢٨٫٠٠٠٠٠ NGN
250 OMR١٬٠٢٢٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ NGN
500 OMR٢٬٠٤٤٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 OMR٤٬٠٨٩٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 OMR٨٬١٧٨٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 OMR٢٠٬٤٤٦٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 OMR٤٠٬٨٩٢٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال العماني
1 NGN٠٫٠٠٠٢٤ OMR
5 NGN٠٫٠٠١٢٢ OMR
10 NGN٠٫٠٠٢٤٥ OMR
20 NGN٠٫٠٠٤٨٩ OMR
50 NGN٠٫٠١٢٢٣ OMR
100 NGN٠٫٠٢٤٤٥ OMR
250 NGN٠٫٠٦١١٤ OMR
500 NGN٠٫١٢٢٢٧ OMR
1000 NGN٠٫٢٤٤٥٤ OMR
2000 NGN٠٫٤٨٩٠٨ OMR
5000 NGN١٫٢٢٢٧١ OMR
10000 NGN٢٫٤٤٥٤٢ OMR