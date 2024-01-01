Nijerya nairasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile NGN → OMR çevirin

1.000 ngn
0,254 omr

1.00000 NGN = 0.00025 OMR

15:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563551.077889.4711.454441.652940.94796518.3902
1 GBP1.1677411.25855104.4761.698351.930141.1069821.4743
1 USD0.92780.794565183.01261.349451.533620.8795517.0627
1 INR0.01117680.009571620.012046410.0162560.01847460.01059540.205543

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Nijerya nairasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Umman Riyali
1 NGN0.00025 OMR
5 NGN0.00127 OMR
10 NGN0.00254 OMR
20 NGN0.00508 OMR
50 NGN0.01269 OMR
100 NGN0.02539 OMR
250 NGN0.06347 OMR
500 NGN0.12694 OMR
1000 NGN0.25387 OMR
2000 NGN0.50775 OMR
5000 NGN1.26937 OMR
10000 NGN2.53874 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Nijerya Nairası
1 OMR3938.96000 NGN
5 OMR19694.80000 NGN
10 OMR39389.60000 NGN
20 OMR78779.20000 NGN
50 OMR196948.00000 NGN
100 OMR393896.00000 NGN
250 OMR984740.00000 NGN
500 OMR1969480.00000 NGN
1000 OMR3938960.00000 NGN
2000 OMR7877920.00000 NGN
5000 OMR19694800.00000 NGN
10000 OMR39389600.00000 NGN