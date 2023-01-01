5000 Nijerya nairasından Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile NGN → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Nijerya Nairası
|1 OMR
|2000.53000 NGN
|5 OMR
|10002.65000 NGN
|10 OMR
|20005.30000 NGN
|20 OMR
|40010.60000 NGN
|50 OMR
|100026.50000 NGN
|100 OMR
|200053.00000 NGN
|250 OMR
|500132.50000 NGN
|500 OMR
|1000265.00000 NGN
|1000 OMR
|2000530.00000 NGN
|2000 OMR
|4001060.00000 NGN
|5000 OMR
|10002650.00000 NGN
|10000 OMR
|20005300.00000 NGN