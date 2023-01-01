Нигерийские найры в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте NGN в TZS по реальному обменному курсу

1000 ngn
3393.21 tzs

1.00000 NGN = 3.39321 TZS

Среднерыночный курс в 1:50 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NGN к TZS

1 мин. назад 1 NGN → 0 TZS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.075889.1581.458571.676350.9591518.5454
1GBP1.1610411.2491103.521.693531.94641.1136121.5329
1USD0.929550.800576182.8761.35581.558240.8915517.2387
1INR0.0112160.009659930.012066210.01635940.01880210.01075760.208006

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Танзанийский шиллинг
1 NGN3.39321 TZS
5 NGN16.96605 TZS
10 NGN33.93210 TZS
20 NGN67.86420 TZS
50 NGN169.66050 TZS
100 NGN339.32100 TZS
250 NGN848.30250 TZS
500 NGN1696.60500 TZS
1000 NGN3393.21000 TZS
2000 NGN6786.42000 TZS
5000 NGN16966.05000 TZS
10000 NGN33932.10000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Нигерийская найра
1 TZS0.29471 NGN
5 TZS1.47353 NGN
10 TZS2.94706 NGN
20 TZS5.89412 NGN
50 TZS14.73530 NGN
100 TZS29.47060 NGN
250 TZS73.67650 NGN
500 TZS147.35300 NGN
1000 TZS294.70600 NGN
2000 TZS589.41200 NGN
5000 TZS1473.53000 NGN
10000 TZS2947.06000 NGN