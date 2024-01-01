1 нигерийская найра в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте NGN в TZS по реальному обменному курсу

1 ngn
1,65 tzs

₦1,000 NGN = tzs1,650 TZS

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,75122,4005
Низкий1,64451,6445
В среднем1,70881,7950
Изменить-5.75%-31.26%
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Соотношение 1 NGN к TZS

За последние 30 дней максимальный курс NGN к TZS составил 1,7512, а минимальный — 1,6445. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7088. Изменение курса NGN к TZS в процентном соотношении составило -5.75.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к TZS составил 2,4005, а минимальный — 1,6445. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7950. Изменение курса NGN к TZS в процентном соотношении составило -31.26.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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Обменные курсы Нигерийская найра / Танзанийский шиллинг
1 NGN1,65011 TZS
5 NGN8,25055 TZS
10 NGN16,50110 TZS
20 NGN33,00220 TZS
50 NGN82,50550 TZS
100 NGN165,01100 TZS
250 NGN412,52750 TZS
500 NGN825,05500 TZS
1000 NGN1 650,11000 TZS
2000 NGN3 300,22000 TZS
5000 NGN8 250,55000 TZS
10000 NGN16 501,10000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Нигерийская найра
1 TZS0,60602 NGN
5 TZS3,03011 NGN
10 TZS6,06021 NGN
20 TZS12,12042 NGN
50 TZS30,30105 NGN
100 TZS60,60210 NGN
250 TZS151,50525 NGN
500 TZS303,01050 NGN
1000 TZS606,02100 NGN
2000 TZS1 212,04200 NGN
5000 TZS3 030,10500 NGN
10000 TZS6 060,21000 NGN