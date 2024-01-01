10 тысяч танзанийских шиллингов в нигерийские найры

Сконвертируйте TZS в NGN по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ₦0,6364 NGN

Среднерыночный курс в 00:42
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График изменения обменного курса TZS к NGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NGN
1 TZS в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,64290,6429
Низкий0,61270,5829
В среднем0,62710,6095
Изменение3.73%8.19%
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Соотношение 1 TZS к NGN

За последние 30 дней максимальный курс TZS к NGN составил 0,6429, а минимальный — 0,6127. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6271. Изменение курса TZS к NGN в процентном соотношении составило 3.73.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к NGN составил 0,6429, а минимальный — 0,5829. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6095. Изменение курса TZS к NGN в процентном соотношении составило 8.19.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,61384,3830,933
1 SGD0,75411,0481,1430,58313,27263,5870,703
1 CAD0,7190,95411,0910,55712,66460,6750,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61255,6340,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Нигерийская найра
1 TZS0,63638 NGN
5 TZS3,18191 NGN
10 TZS6,36382 NGN
20 TZS12,72764 NGN
50 TZS31,81910 NGN
100 TZS63,63820 NGN
250 TZS159,09550 NGN
500 TZS318,19100 NGN
1000 TZS636,38200 NGN
2000 TZS1 272,76400 NGN
5000 TZS3 181,91000 NGN
10000 TZS6 363,82000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Танзанийский шиллинг
1 NGN1,57138 TZS
5 NGN7,85690 TZS
10 NGN15,71380 TZS
20 NGN31,42760 TZS
50 NGN78,56900 TZS
100 NGN157,13800 TZS
250 NGN392,84500 TZS
500 NGN785,69000 TZS
1000 NGN1 571,38000 TZS
2000 NGN3 142,76000 TZS
5000 NGN7 856,90000 TZS
10000 NGN15 713,80000 TZS