نيراس نيجيري إلى شلن تنزاني

تحويل NGN إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
3259.79 tzs

1.00000 NGN = 3.25979 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الشلن التنزاني
1 NGN3.25979 TZS
5 NGN16.29895 TZS
10 NGN32.59790 TZS
20 NGN65.19580 TZS
50 NGN162.98950 TZS
100 NGN325.97900 TZS
250 NGN814.94750 TZS
500 NGN1629.89500 TZS
1000 NGN3259.79000 TZS
2000 NGN6519.58000 TZS
5000 NGN16298.95000 TZS
10000 NGN32597.90000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / النيرة النيجيرية
1 TZS0.30677 NGN
5 TZS1.53384 NGN
10 TZS3.06768 NGN
20 TZS6.13536 NGN
50 TZS15.33840 NGN
100 TZS30.67680 NGN
250 TZS76.69200 NGN
500 TZS153.38400 NGN
1000 TZS306.76800 NGN
2000 TZS613.53600 NGN
5000 TZS1533.84000 NGN
10000 TZS3067.68000 NGN