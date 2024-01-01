5 شلن تنزاني إلى نيراس نيجيري

تحويل TZS إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

5 tzs
3.17 ngn

1.000 TZS = 0.6331 NGN

Mid-market exchange rate at 00:00
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨١١٨٫٦٧٦٨٢٫٨٣٢٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٧٥٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٨٢٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٤٥٤٫٧٣١٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / النيرة النيجيرية
1 TZS٠٫٦٣٣١٣ NGN
5 TZS٣٫١٦٥٦٦ NGN
10 TZS٦٫٣٣١٣١ NGN
20 TZS١٢٫٦٦٢٦٢ NGN
50 TZS٣١٫٦٥٦٥٥ NGN
100 TZS٦٣٫٣١٣١٠ NGN
250 TZS١٥٨٫٢٨٢٧٥ NGN
500 TZS٣١٦٫٥٦٥٥٠ NGN
1000 TZS٦٣٣٫١٣١٠٠ NGN
2000 TZS١٬٢٦٦٫٢٦٢٠٠ NGN
5000 TZS٣٬١٦٥٫٦٥٥٠٠ NGN
10000 TZS٦٬٣٣١٫٣١٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الشلن التنزاني
1 NGN١٫٥٧٩٤٥ TZS
5 NGN٧٫٨٩٧٢٥ TZS
10 NGN١٥٫٧٩٤٥٠ TZS
20 NGN٣١٫٥٨٩٠٠ TZS
50 NGN٧٨٫٩٧٢٥٠ TZS
100 NGN١٥٧٫٩٤٥٠٠ TZS
250 NGN٣٩٤٫٨٦٢٥٠ TZS
500 NGN٧٨٩٫٧٢٥٠٠ TZS
1000 NGN١٬٥٧٩٫٤٥٠٠٠ TZS
2000 NGN٣٬١٥٨٫٩٠٠٠٠ TZS
5000 NGN٧٬٨٩٧٫٢٥٠٠٠ TZS
10000 NGN١٥٬٧٩٤٫٥٠٠٠٠ TZS