20 نيراس نيجيري إلى شلن تنزاني

تحويل NGN إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
34.30 tzs

₦1.000 NGN = tzs1.715 TZS

Mid-market exchange rate at 00:47
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NGN إلى TZS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4370.763134.03348.77519.4983.934
1 EUR1.112162.7530.849149.03154.23321.67193.326
1 PHP0.0180.01610.0142.3750.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.9271175.5763.8925.53109.945

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الشلن التنزاني
1 NGN١٫٧١٤٧٨ TZS
5 NGN٨٫٥٧٣٩٠ TZS
10 NGN١٧٫١٤٧٨٠ TZS
20 NGN٣٤٫٢٩٥٦٠ TZS
50 NGN٨٥٫٧٣٩٠٠ TZS
100 NGN١٧١٫٤٧٨٠٠ TZS
250 NGN٤٢٨٫٦٩٥٠٠ TZS
500 NGN٨٥٧٫٣٩٠٠٠ TZS
1000 NGN١٬٧١٤٫٧٨٠٠٠ TZS
2000 NGN٣٬٤٢٩٫٥٦٠٠٠ TZS
5000 NGN٨٬٥٧٣٫٩٠٠٠٠ TZS
10000 NGN١٧٬١٤٧٫٨٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / النيرة النيجيرية
1 TZS٠٫٥٨٣١٧ NGN
5 TZS٢٫٩١٥٨٤ NGN
10 TZS٥٫٨٣١٦٧ NGN
20 TZS١١٫٦٦٣٣٤ NGN
50 TZS٢٩٫١٥٨٣٥ NGN
100 TZS٥٨٫٣١٦٧٠ NGN
250 TZS١٤٥٫٧٩١٧٥ NGN
500 TZS٢٩١٫٥٨٣٥٠ NGN
1000 TZS٥٨٣٫١٦٧٠٠ NGN
2000 TZS١٬١٦٦٫٣٣٤٠٠ NGN
5000 TZS٢٬٩١٥٫٨٣٥٠٠ NGN
10000 TZS٥٬٨٣١٫٦٧٠٠٠ NGN