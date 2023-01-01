Нигерийские найры в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте NGN в BTN по реальному обменному курсу

1000 ngn
112.38 btn

1.00000 NGN = 0.11238 BTN

Среднерыночный курс в 1:37 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса NGN к BTN

1 мин. назад 1 NGN → 0 BTN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.075989.16411.45861.676250.9589518.5495
1GBP1.1611711.24945103.5471.693881.946641.113521.5416
1USD0.929450.800352182.8741.35571.5580.891417.2409
1INR0.01121530.009657460.012066510.01635860.01879960.01075610.208038

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Бутанский нгултрум
1 NGN0.11238 BTN
5 NGN0.56190 BTN
10 NGN1.12381 BTN
20 NGN2.24762 BTN
50 NGN5.61905 BTN
100 NGN11.23810 BTN
250 NGN28.09525 BTN
500 NGN56.19050 BTN
1000 NGN112.38100 BTN
2000 NGN224.76200 BTN
5000 NGN561.90500 BTN
10000 NGN1123.81000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Нигерийская найра
1 BTN8.89833 NGN
5 BTN44.49165 NGN
10 BTN88.98330 NGN
20 BTN177.96660 NGN
50 BTN444.91650 NGN
100 BTN889.83300 NGN
250 BTN2224.58250 NGN
500 BTN4449.16500 NGN
1000 BTN8898.33000 NGN
2000 BTN17796.66000 NGN
5000 BTN44491.65000 NGN
10000 BTN88983.30000 NGN