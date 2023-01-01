نيراس نيجيري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NGN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٠٨٫٠٩ btn

1.00000 NGN = 0.10809 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662510.964418.3605
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.916951.1119621.1705
1USD0.93810.81357183.1271.347751.559580.904717.2237
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876140.01088330.207197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / نغولتروم بوتاني
1 NGN0.10809 BTN
5 NGN0.54046 BTN
10 NGN1.08092 BTN
20 NGN2.16184 BTN
50 NGN5.40460 BTN
100 NGN10.80920 BTN
250 NGN27.02300 BTN
500 NGN54.04600 BTN
1000 NGN108.09200 BTN
2000 NGN216.18400 BTN
5000 NGN540.46000 BTN
10000 NGN1080.92000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / النيرة النيجيرية
1 BTN9.25137 NGN
5 BTN46.25685 NGN
10 BTN92.51370 NGN
20 BTN185.02740 NGN
50 BTN462.56850 NGN
100 BTN925.13700 NGN
250 BTN2312.84250 NGN
500 BTN4625.68500 NGN
1000 BTN9251.37000 NGN
2000 BTN18502.74000 NGN
5000 BTN46256.85000 NGN
10000 BTN92513.70000 NGN