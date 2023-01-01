5000 نغولتروم بوتاني إلى نيراس نيجيري

تحويل BTN إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ btn
٤٥٬٧٩٤٫٣٥ ngn

1.00000 BTN = 9.15887 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:7 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BTN إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079189.24831.46651.667850.953918.3995
1GBP1.1690411.26145104.331.714311.949691.1151521.5087
1USD0.92670.792739182.70621.3591.54560.8840517.0508
1INR0.01120470.0095850.01209110.01643170.01868780.0106890.206161

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / النيرة النيجيرية
1 BTN9.15887 NGN
5 BTN45.79435 NGN
10 BTN91.58870 NGN
20 BTN183.17740 NGN
50 BTN457.94350 NGN
100 BTN915.88700 NGN
250 BTN2289.71750 NGN
500 BTN4579.43500 NGN
1000 BTN9158.87000 NGN
2000 BTN18317.74000 NGN
5000 BTN45794.35000 NGN
10000 BTN91588.70000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / نغولتروم بوتاني
1 NGN0.10918 BTN
5 NGN0.54592 BTN
10 NGN1.09184 BTN
20 NGN2.18368 BTN
50 NGN5.45920 BTN
100 NGN10.91840 BTN
250 NGN27.29600 BTN
500 NGN54.59200 BTN
1000 NGN109.18400 BTN
2000 NGN218.36800 BTN
5000 NGN545.92000 BTN
10000 NGN1091.84000 BTN