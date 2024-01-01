5 نيراس نيجيري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NGN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.26 btn

1.00000 NGN = 0.05188 BTN

Mid-market exchange rate at 04:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561951.084589.89021.470531.662830.9574318.4498
1 GBP1.1679611.26665104.9881.717511.942121.1182421.5486
1 USD0.92210.789484182.88631.355951.533270.8828517.0123
1 INR0.01112470.00952490.012064710.01635920.01849850.01065130.205249

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / نغولتروم بوتاني
1 NGN0.05188 BTN
5 NGN0.25941 BTN
10 NGN0.51883 BTN
20 NGN1.03766 BTN
50 NGN2.59414 BTN
100 NGN5.18828 BTN
250 NGN12.97070 BTN
500 NGN25.94140 BTN
1000 NGN51.88280 BTN
2000 NGN103.76560 BTN
5000 NGN259.41400 BTN
10000 NGN518.82800 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / النيرة النيجيرية
1 BTN19.27420 NGN
5 BTN96.37100 NGN
10 BTN192.74200 NGN
20 BTN385.48400 NGN
50 BTN963.71000 NGN
100 BTN1927.42000 NGN
250 BTN4818.55000 NGN
500 BTN9637.10000 NGN
1000 BTN19274.20000 NGN
2000 BTN38548.40000 NGN
5000 BTN96371.00000 NGN
10000 BTN192742.00000 NGN