ألف نغولتروم بوتاني إلى نيراس نيجيري

تحويل BTN إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
9168.15 ngn

1.00000 BTN = 9.16815 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:5 UTC
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BTN إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.07989.24121.466471.667950.954218.3976
1GBP1.1689111.2613104.3191.714231.949761.1153721.5059
1USD0.92680.792833182.70731.35911.545830.884317.0506
1INR0.01120560.009586010.012090810.01643260.01869040.01069190.206156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / النيرة النيجيرية
1 BTN9.16815 NGN
5 BTN45.84075 NGN
10 BTN91.68150 NGN
20 BTN183.36300 NGN
50 BTN458.40750 NGN
100 BTN916.81500 NGN
250 BTN2292.03750 NGN
500 BTN4584.07500 NGN
1000 BTN9168.15000 NGN
2000 BTN18336.30000 NGN
5000 BTN45840.75000 NGN
10000 BTN91681.50000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / نغولتروم بوتاني
1 NGN0.10907 BTN
5 NGN0.54536 BTN
10 NGN1.09073 BTN
20 NGN2.18146 BTN
50 NGN5.45365 BTN
100 NGN10.90730 BTN
250 NGN27.26825 BTN
500 NGN54.53650 BTN
1000 NGN109.07300 BTN
2000 NGN218.14600 BTN
5000 NGN545.36500 BTN
10000 NGN1090.73000 BTN