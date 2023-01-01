Нигерийские найры в лаосские кипы

Сконвертируйте NGN в LAK по реальному обменному курсу

1000 ngn
26721.60 lak

1.00000 NGN = 26.72160 LAK

Среднерыночный курс в 1:43 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса NGN к LAK

1 мин. назад 1 NGN → 0 LAK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.075889.15581.458621.676350.959318.5447
1GBP1.1610411.24905103.5141.693521.946321.1137821.5312
1USD0.929550.800608182.8741.355851.558240.891717.2381
1INR0.01121630.009660550.012066510.01636040.01880250.01075970.208004

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Лаосский кип
1 NGN26.72160 LAK
5 NGN133.60800 LAK
10 NGN267.21600 LAK
20 NGN534.43200 LAK
50 NGN1336.08000 LAK
100 NGN2672.16000 LAK
250 NGN6680.40000 LAK
500 NGN13360.80000 LAK
1000 NGN26721.60000 LAK
2000 NGN53443.20000 LAK
5000 NGN133608.00000 LAK
10000 NGN267216.00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Нигерийская найра
1 LAK0.03742 NGN
5 LAK0.18711 NGN
10 LAK0.37423 NGN
20 LAK0.74846 NGN
50 LAK1.87114 NGN
100 LAK3.74228 NGN
250 LAK9.35570 NGN
500 LAK18.71140 NGN
1000 LAK37.42280 NGN
2000 LAK74.84560 NGN
5000 LAK187.11400 NGN
10000 LAK374.22800 NGN