1 нигерийская найра в лаосские кипы
Сконвертируйте NGN в LAK по реальному обменному курсу
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|1 NGN в LAK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|14,6912
|19,7862
|Низкий
|13,6447
|13,6447
|В среднем
|14,2645
|14,8798
|Изменить
|-6.77%
|-30.78%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к LAK
За последние 30 дней максимальный курс NGN к LAK составил 14,6912, а минимальный — 13,6447. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,2645. Изменение курса NGN к LAK в процентном соотношении составило -6.77.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к LAK составил 19,7862, а минимальный — 13,6447. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,8798. Изменение курса NGN к LAK в процентном соотношении составило -30.78.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в лаосские кипы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Нигерийская найра / Лаосский кип
|1 NGN
|13,69620 LAK
|5 NGN
|68,48100 LAK
|10 NGN
|136,96200 LAK
|20 NGN
|273,92400 LAK
|50 NGN
|684,81000 LAK
|100 NGN
|1 369,62000 LAK
|250 NGN
|3 424,05000 LAK
|500 NGN
|6 848,10000 LAK
|1000 NGN
|13 696,20000 LAK
|2000 NGN
|27 392,40000 LAK
|5000 NGN
|68 481,00000 LAK
|10000 NGN
|136 962,00000 LAK