100 нигерийских найр в лаосские кипы

Сконвертируйте NGN в LAK по реальному обменному курсу

100 ngn
1 369,62 lak

₦1,000 NGN = ₭13,70 LAK

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,691219,7862
Низкий13,644713,6447
В среднем14,264514,8798
Изменить-6.77%-30.78%
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Соотношение 1 NGN к LAK

За последние 30 дней максимальный курс NGN к LAK составил 14,6912, а минимальный — 13,6447. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,2645. Изменение курса NGN к LAK в процентном соотношении составило -6.77.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к LAK составил 19,7862, а минимальный — 13,6447. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,8798. Изменение курса NGN к LAK в процентном соотношении составило -30.78.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Лаосский кип
1 NGN13,69620 LAK
5 NGN68,48100 LAK
10 NGN136,96200 LAK
20 NGN273,92400 LAK
50 NGN684,81000 LAK
100 NGN1 369,62000 LAK
250 NGN3 424,05000 LAK
500 NGN6 848,10000 LAK
1000 NGN13 696,20000 LAK
2000 NGN27 392,40000 LAK
5000 NGN68 481,00000 LAK
10000 NGN136 962,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Нигерийская найра
1 LAK0,07301 NGN
5 LAK0,36507 NGN
10 LAK0,73013 NGN
20 LAK1,46026 NGN
50 LAK3,65065 NGN
100 LAK7,30130 NGN
250 LAK18,25325 NGN
500 LAK36,50650 NGN
1000 LAK73,01300 NGN
2000 LAK146,02600 NGN
5000 LAK365,06500 NGN
10000 LAK730,13000 NGN