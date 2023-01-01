نيراس نيجيري إلى كيب لاوي

تحويل NGN إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٥٬٩٦٧٫٤٠ lak

1.00000 NGN = 25.96740 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436891.662660.9647518.3615
1GBP1.15311.22925102.1841.656781.917111.1123621.1715
1USD0.9380.813504183.1271.34781.559580.90517.2231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621370.01876140.0108870.20719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / كيب لاوسي
1 NGN25.96740 LAK
5 NGN129.83700 LAK
10 NGN259.67400 LAK
20 NGN519.34800 LAK
50 NGN1298.37000 LAK
100 NGN2596.74000 LAK
250 NGN6491.85000 LAK
500 NGN12983.70000 LAK
1000 NGN25967.40000 LAK
2000 NGN51934.80000 LAK
5000 NGN129837.00000 LAK
10000 NGN259674.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / النيرة النيجيرية
1 LAK0.03851 NGN
5 LAK0.19255 NGN
10 LAK0.38510 NGN
20 LAK0.77020 NGN
50 LAK1.92549 NGN
100 LAK3.85098 NGN
250 LAK9.62745 NGN
500 LAK19.25490 NGN
1000 LAK38.50980 NGN
2000 LAK77.01960 NGN
5000 LAK192.54900 NGN
10000 LAK385.09800 NGN