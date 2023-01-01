Нигерийские найры в румынские леи

Сконвертируйте NGN в RON по реальному обменному курсу

1000 ngn
6.26 ron

1.00000 NGN = 0.00626 RON

Среднерыночный курс в 1:47 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NGN к RON

1 мин. назад 1 NGN → 0 RON
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.075889.15691.458731.676880.959118.5458
1GBP1.1610411.2491103.5191.693721.9471.1135521.5334
1USD0.929550.800576182.8751.355951.558720.891517.2391
1INR0.01121620.009660050.012066410.01636140.01880810.01075720.208013

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Румынский лей
1 NGN0.00626 RON
5 NGN0.03131 RON
10 NGN0.06262 RON
20 NGN0.12524 RON
50 NGN0.31311 RON
100 NGN0.62621 RON
250 NGN1.56553 RON
500 NGN3.13106 RON
1000 NGN6.26213 RON
2000 NGN12.52426 RON
5000 NGN31.31065 RON
10000 NGN62.62130 RON
Обменные курсы Румынский лей / Нигерийская найра
1 RON159.69000 NGN
5 RON798.45000 NGN
10 RON1596.90000 NGN
20 RON3193.80000 NGN
50 RON7984.50000 NGN
100 RON15969.00000 NGN
250 RON39922.50000 NGN
500 RON79845.00000 NGN
1000 RON159690.00000 NGN
2000 RON319380.00000 NGN
5000 RON798450.00000 NGN
10000 RON1596900.00000 NGN