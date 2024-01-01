10 нигерийских найр в румынские леи

Сконвертируйте NGN в RON по реальному обменному курсу

10 ngn
0,03 ron

₦1,000 NGN = L0,002823 RON

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00310,0043
Низкий0,00280,0028
В среднем0,00300,0032
Изменить-9.30%-34.88%
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Соотношение 1 NGN к RON

За последние 30 дней максимальный курс NGN к RON составил 0,0031, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0030. Изменение курса NGN к RON в процентном соотношении составило -9.30.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к RON составил 0,0043, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0032. Изменение курса NGN к RON в процентном соотношении составило -34.88.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Румынский лей
1 NGN0,00282 RON
5 NGN0,01412 RON
10 NGN0,02823 RON
20 NGN0,05647 RON
50 NGN0,14117 RON
100 NGN0,28234 RON
250 NGN0,70586 RON
500 NGN1,41172 RON
1000 NGN2,82344 RON
2000 NGN5,64688 RON
5000 NGN14,11720 RON
10000 NGN28,23440 RON
Обменные курсы Румынский лей / Нигерийская найра
1 RON354,17800 NGN
5 RON1 770,89000 NGN
10 RON3 541,78000 NGN
20 RON7 083,56000 NGN
50 RON17 708,90000 NGN
100 RON35 417,80000 NGN
250 RON88 544,50000 NGN
500 RON177 089,00000 NGN
1000 RON354 178,00000 NGN
2000 RON708 356,00000 NGN
5000 RON1 770 890,00000 NGN
10000 RON3 541 780,00000 NGN