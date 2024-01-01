5 000 нигерийских найр в румынские леи
Сконвертируйте NGN в RON по реальному обменному курсу
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|1 NGN в RON
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0031
|0,0043
|Низкий
|0,0028
|0,0028
|В среднем
|0,0030
|0,0032
|Изменить
|-9.30%
|-34.88%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к RON
За последние 30 дней максимальный курс NGN к RON составил 0,0031, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0030. Изменение курса NGN к RON в процентном соотношении составило -9.30.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к RON составил 0,0043, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0032. Изменение курса NGN к RON в процентном соотношении составило -34.88.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в румынские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Румынский лей / Нигерийская найра
|1 RON
|354,17800 NGN
|5 RON
|1 770,89000 NGN
|10 RON
|3 541,78000 NGN
|20 RON
|7 083,56000 NGN
|50 RON
|17 708,90000 NGN
|100 RON
|35 417,80000 NGN
|250 RON
|88 544,50000 NGN
|500 RON
|177 089,00000 NGN
|1000 RON
|354 178,00000 NGN
|2000 RON
|708 356,00000 NGN
|5000 RON
|1 770 890,00000 NGN
|10000 RON
|3 541 780,00000 NGN